HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şırnak’ta hafriyat sahasında toprak kayması: Park halindeki 2 araç şarampole yuvarlandı

Şırnak’ta kömür ocaklarının bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kaymasında park halindeki iki araç şarampole yuvarlandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Şırnak’ta hafriyat sahasında toprak kayması: Park halindeki 2 araç şarampole yuvarlandı

Olay, Cevizdüzü mevkiinde bulunan hafriyat sahasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kömür sahasında park halinde bulunan araçlar, hafriyat alanında yaşanan zemin kayması sonucu sürüklendi. Ani çökme ile birlikte iki araç, kayan toprak ve moloz yığınlarının altında kalarak hasar gördü. Olay sırasında araçların içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybının önüne geçerken, yaşananlar bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması adına hafriyat ve maden sahalarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.