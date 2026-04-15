Şırnak’ta hafriyat sahasında toprak kayması: Park halindeki 2 araç şarampole yuvarlandı

Olay, Cevizdüzü mevkiinde bulunan hafriyat sahasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kömür sahasında park halinde bulunan araçlar, hafriyat alanında yaşanan zemin kayması sonucu sürüklendi. Ani çökme ile birlikte iki araç, kayan toprak ve moloz yığınlarının altında kalarak hasar gördü. Olay sırasında araçların içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybının önüne geçerken, yaşananlar bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması adına hafriyat ve maden sahalarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA