HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şırnak’ta Jandarma’dan 22 milyon 861 bin liralık kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda piyasa değeri 22 milyon 861 bin 150 lirayı aşan kaçak ürün ele geçirildi.

Şırnak’ta Jandarma’dan 22 milyon 861 bin liralık kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent genelinde bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ve araçlarında yapılan aramalarda, 300 gram skunk, 731 kök skunk bitkisi, 50 bin Euro para, 126 elektronik sigara, 42 bin 407 paket bandrolsüz sigara, 78 kilo nargile tütünü, 19 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon 861 bin 150 lira olduğu öğrenildi.

Şırnak’ta Jandarma’dan 22 milyon 861 bin liralık kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama 1

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak’ta Jandarma’dan 22 milyon 861 bin liralık kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama 2

Şırnak’ta Jandarma’dan 22 milyon 861 bin liralık kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama 3

Şırnak’ta Jandarma’dan 22 milyon 861 bin liralık kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama 4

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fındık hasadında file ile yevmiye masrafı azaldıFındık hasadında file ile yevmiye masrafı azaldı
Son dakika | Bahçeli'den CHP'ye sert çıkış! İBB soruşturması için çağrı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"Son dakika | Bahçeli'den CHP'ye sert çıkış! İBB soruşturması için çağrı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

Anahtar Kelimeler:
jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu

Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.