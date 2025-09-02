Şırnak’ta Jandarma’dan 22 milyon 861 bin liralık kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent genelinde bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ve araçlarında yapılan aramalarda, 300 gram skunk, 731 kök skunk bitkisi, 50 bin Euro para, 126 elektronik sigara, 42 bin 407 paket bandrolsüz sigara, 78 kilo nargile tütünü, 19 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon 861 bin 150 lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)