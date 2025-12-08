HABER

Şırnak’ta kar yolları kapattı, beyaz esaret başladı

Şırnak’ta kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde 2 gündür etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı.

Şırnak’ta kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde 2 gündür etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Kar sonrası bir çok bölgenin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açık tutmak için yürüttüğü çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

Kış öncesi tüm hazırlıklarını yapan Beytüşşebap Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri Gökçe, Faraşin, Yeşilöz, Kerkül ve Tuzluca köylerinde karla mücadele çalışmalarına başladı. Saha şefi Cihat Akdağ günler öncesinden hazırlık yaptıklarını şu an kapalı köy yolu kalmadığını ifade ederek, "Günler önce hazırlıklarımız başladı. Çok şükür kapalı köy yolumuz yok, çalışmalarımız devam ediyor, karla mücadele çalışmaları kış boyunca sürecek’’ dedi.

Kaynak: İHA

Şırnak
