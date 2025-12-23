Şırnak’ta narko-alan uygulamaları aralıksız sürüyor

Özellikle gençlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarda metruk binalar, parklar, bahçeler, sokak araları ve riskli görülen alanlar titizlikle kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolleri ve üst aramaları gerçekleştirilirken, suç ve suç unsurlarına karşı etkin mücadele yürütülüyor.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüleceği, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA