Şırnak’ta narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 4 tutuklama

Şırnak’ta son 1 haftada düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25-31 Ağustos tarihlerinde kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 21,36 gram bonzai, 4,08 gram esrar, 0,9 gram metamfetamin, 2 bin 10 paket sigara, 9 bin 572 kaçak ilaç, 56 cep telefonu, bin 233 oyuncak ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

