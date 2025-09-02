Şırnak’ta narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25-31 Ağustos tarihlerinde kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 21,36 gram bonzai, 4,08 gram esrar, 0,9 gram metamfetamin, 2 bin 10 paket sigara, 9 bin 572 kaçak ilaç, 56 cep telefonu, bin 233 oyuncak ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)