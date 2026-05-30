Şırnak’ta ormanlık alanda tırtıl istilası

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ormanlık alanda tırtıl yoğunluğu ağaçlara zarar vermeye başladı.İlçede ilkbahar aylarıyla birlikte havaların ısınmasıyla beraber meşe ormanları ve bal ormanları tırtıl istilası altında kaldı.

İlçede ilkbahar aylarıyla birlikte havaların ısınmasıyla beraber meşe ormanları ve bal ormanları tırtıl istilası altında kaldı. Günlerdir yüksek bölgelerdeki asırlık ağaçların tamamı yaprak açtıktan kısa süre sonra kurumaya başladı. İlçe sakinlerinde İdris Öter, tırtılların bahçelere ciddi zarar verdiğini belirterek, "İlkbaharın geç gelişi, yağmurların etkisiyle ormanlarımız zarar gördü. Meyve ağaçlarımıza zarar veriyorlar. Tırtıllar bir aydan fazladır zarar veriyor. Devletimizin yetkili birimleri bunun önüne geçecek ilaçlamaları yapmalıdır. Çünkü sizde görüyorsunuz ormanların tamamı yok oldu" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

