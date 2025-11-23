Şırnak’ta tır devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Taşlıyol Sokak üzerindeki dik rampayı çıkmaya çalışan tırın sürücüsü V.K., aracın yük ağırlığı nedeniyle kontrolü sağlayamadı. Tır, yokuşun ortasında kayarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. V.K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tırın devrildiği noktada güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

