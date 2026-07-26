Şırnak’ta tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, bu sabah saat 04.55 sıralarında Merkez Kasrik Beldesi Bestesor bölgesinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü C.G. (49), aracın devrilmesine engel olamadı. Sürücü tırda sıkışırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen tırın kabininde sıkışan sürücüye kısa sürede ulaştı. Titizlikle yürütülen kurtarma çalışmasının ardından bilincinin açık olduğu belirlenen C.G., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı C.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır