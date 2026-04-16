Şırnak’ta zırhlı araçlar hizmete alındı

Şırnak’ta güvenlik güçlerinin araç filosu güçlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Şırnak İl Jandarma Komutanlığı envanterine kazandırılan 4x4 zırhlı asayiş ve trafik araçları için tanıtım programı düzenlendi. Düzenlenen programa Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bigehan Kayık, Belediye Başkan Vekili Ömer Birlik, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Güngör katıldı. Tanıtımı yapılan yeni araçların bölgede asayiş ve trafik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.



