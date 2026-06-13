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Baba evde ölü bulundu! SMA'lı oğlunun odasındaki detay kahretti

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Kocaeli'de 44 yaşındaki baba Soner Ata evinde ölü bulundu. Eve gelen yakınları, SMA hastası 12 yaşındaki çocuğun bağlı olduğu yaşam destek cihazının fişinin çekildiğini fark etti. Hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Soner Ata (44), evinde asılı halde ölü bulundu. Bağlı bulunduğu cihazın fişinin çekildiği belirlenen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası oğlu N.E.A. (12) ise hastanede tedaviye alındı.

Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Furkan Sokak’ta oturan Soner Ata, eve gelen yakınların tarafından asılı bulundu. Aile, SMA hastası oğulları N.E.A.'nın da bağlı bulunduğu cihazın fişinin çekildiğini gördü. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Soner Ata'nın hayatını kaybettiği belirlendi. N.E.A. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından N.E.A., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. N.E.A.’nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Baba evde ölü bulundu! SMA lı oğlunun odasındaki detay kahretti 1

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Soner Ata'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Derince ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Soner Ata, Çınarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

Baba evde ölü bulundu! SMA lı oğlunun odasındaki detay kahretti 2

Soner Ata’nın oğlunun bağlı bulunduğu cihazın fişini çektikten sonra kendisini astığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kocaeli sma
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