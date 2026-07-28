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Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tankerini vurdu

Bölgede gerilim hızlı tırmanırken Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Son olarak Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti.

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tankerini vurdu

Seri, "NCC GHAZAL" adlı tankerin, Suudi Arabistan'a uyguladıklarını belirttiği deniz seyrüseferi yasağını ihlal ettiğini ve yapılan uyarılara yanıt vermediğini öne sürdü.

Orta Doğu da tansiyon yükseliyor! Husiler Suudi Arabistan ın petrol tankerini vurdu 1

"GERİ ÇEKİLMEYE ZORLADIK"

Tankerin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını kaydeden Seri, geminin saldırı sonucunda geri çekilerek geldiği yöne dönmek zorunda kaldığını savundu.

Orta Doğu da tansiyon yükseliyor! Husiler Suudi Arabistan ın petrol tankerini vurdu 2

HUSİLER İLE SUUDİ ARABİSTAN GERİLİMİ

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek "deniz seyrüsefer yasağı" şeklinde niteledikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucu gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen Husiler
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