Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Hastaneden açıklama, vefat nedeni çoklu organ yetmezliği...

Aort damarının yırtılması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Hastaneden Önder'in vefat haberiyle ilgili açıklama yapıldı.
62 yaşındaki Önder'in çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybettiği aktarıldı. Önder, 15 Nisan'dan beri İstanbul'daki hastanede tedavi altında bulunuyordu.
CHP milletvekili Mustafa Sarıgül: Sayın Sırrı Süreyya Önder, Başkanım Mekanın Cennet Olsun. Seni çok özleyeceğiz ve arayacağız.
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