Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Hastaneden açıklama, vefat nedeni çoklu organ yetmezliği...

Aort damarının yırtılması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Hastaneden Önder'in vefat haberiyle ilgili açıklama yapıldı.

ÖLÜM NEDENİ ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

62 yaşındaki Önder'in çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybettiği aktarıldı. Önder, 15 Nisan'dan beri İstanbul'daki hastanede tedavi altında bulunuyordu.

SARIGÜL: "SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

CHP milletvekili Mustafa Sarıgül: Sayın Sırrı Süreyya Önder, Başkanım Mekanın Cennet Olsun. Seni çok özleyeceğiz ve arayacağız.