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Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder: Şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında bir açıklama da kardeşi Ali Önder'den geldi. Ali Önder, "Takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder: Şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor
Mustafa Fidan

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Abisinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Zor bir ameliyat söz konusu. Bir risk her zaman için var. Bu manada takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor. Çünkü vücudun dilenmesi, organları dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOCALARIMIZ RESMEN İĞNE İLE KUYU KAZDILAR"

Yoğun bakımda abisinin yanına girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Önder, "Burada bir mucize gerçekleştirildi. Hocalarımız resmen iğne ile kuyu kazdılar. Böylesine bir emekle geri döndürülen bu hastaya üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Hastane ortamındayız ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin ben görmesem de olur. Hocaların verdiği haberlerle yetiniyorum. Biran önce iyileşsin aramıza dönsün hep birlikte görelim" ifadelerini kullandı.

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YILMAZ ERDOĞAN DA ZİYARET ETTİ

Yönetmen Yılmaz Erdoğan, kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Erdoğan, "Sırrı’nın bunu atlatacağına inanıyorum. Benim can dostu olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, temsil ettiği şeye, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var" dedi.

Yönetmen Yılmaz Erdoğan, kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Erdoğan ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim, çok yakından tanıdığım, kardeşim. Başından beri dakika dakika izliyorum süreci. Umutluyum, hem umutlu olmak istiyorum, gerçekten de umutluyum. Sırrı’nın bunu atlatacağına inanıyorum. Benim can dostu olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, onu temsil ettiği şeye, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var. O, muhabbetin büyük ustası. Türkçeyi tekrardan Türkçeye çeviren, birbirimizi anlamamıza, büyük katkılar sunan bir usta o. Önce ailesine ama sonra hepimizin, bu ülkenin ihtiyacı var. Şu anda bunları hissettiğini, buradaki varlığınızı hissettiğine inanıyorum. Umuyorum iyi haberler alacağız. Durum stabil, o da iyi bir şey. Buradan iyiye gideceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder hastane
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