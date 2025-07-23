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Sırt ağrısına iyi gelen egzersizler nelerdir? Sırt ağrısı egzersizleri

İnsan vücudunun çeşitli bölümlerinde farklı nedenlere bağlı olarak bazı ağrılar hissedilebilir. Bu ağrıların şiddeti, süresi, nerede başladığı gibi durumlar bazı hastalıkların erken teşhis edilebilmesi adına önemli uyarılar olarak da kabul edilebilmektedir.

Sırt ağrısına iyi gelen egzersizler nelerdir? Sırt ağrısı egzersizleri
Ferhan Petek

Baş ağrısı, kas ağrıları, eklem ağrıları, boyun ağrıları ya da bel ağrıları çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Çalışma hayatı, günlük rutinler, bazı fiziksel alışkanlıklar vücudun farklı bölgelerinde bazı ağrılara neden olabilmektedirler. Sırt ağrısı da özellikle masabaşı çalışan kişilerin çok sık karşı karşıya geldiği bir sorun olarak kabul edilmektedir. Genel olarak kaslarda, bağ dokularında ve eklemlerde yaşanabilen sırt ağrısı; fazla kilo, kas gerginlikleri, yanlış bir hareket yapma, ani hareket etme ya da taşınabileceğinden daha ağır bir yük kaldırma gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Sırt ağrısının belirtileri ve nedenleri

Hareketsiz bir yaşam süren, ofiste çalışan, masabaşı işler yapan kişilerde çok sık görülen sırt ağrısı durumu ısınma hareketleri yapmadan spora başlayan kişilerde de görülebilmektedir. Belli bir süre boyunca geçmeyen sırt ağrıları için vakit kaybetmeden doktora gitmek gerekir. Kişiler bazen ağrıların kaynağını bildikleri için buna göre önlem alarak kısa süre içinde bilinen yöntemlerle sırt ağrılarını geçirebilirler. Ancak geçmeyen ağrılar için mutlaka doktora danışılmalıdır. Tedavisi mümkün olan sırt ağrısı için öncelikli olarak ağrının kaynağı doğru tespit edilmelidir. Ardından doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemi uygulanır.

Sırt ağrısı farklı başka durumlar ile birlikte ortaya çıkıyorsa çeşitli hastalıkların belirtisi olarak kendini göstermiş de olabilir. Ağrı ile birlikte aşağıdaki belirtiler de meydana geldiyse bir an önce bir sağlık kuruluşuna ya da bir doktora gidilmesi gerekir:

  • Ateş
  • Ani kilo kaybı
  • Göğüste ağrı
  • Geceleri artan ağrı
  • Tuvalete çıkmakta zorluk yaşanması
  • Bir süre dinlenildiği halde devam eden ağrı
  • Mesane kontrolünün kaybedilmesi
  • Öksürük ya da hapşırık durumunda acı hissinin artması
  • Bacaklarda, genital bölgede ağrı ve karıncalanma hissi
  • Bedenin tamamında ya da bazı bölgelerde uyuşukluk hissi

Sırt ağrısına neden olan durumlardan bazıları şu şekildedir:

  • Ağır kaldırmak
  • Ani hareket yapmak
  • Duruşta bozukluk
  • Oturuşta eğrilik
  • Stres
  • Hareketsiz bir yaşam düzenine sahip olmak
  • Harekete gerek duyulmayan masa başı bir iş yapıyor olmak
  • İleri yaş
  • Aşırı kilo alımı
  • Obezite
  • Sigara kullanımı
  • Isınma yapmadan spor yapmak
  • Kaslarda gerginlik
  • Bağ, kas ve doku yaralanmaları
  • Eklem iltihapları
  • Kemik erimesi
  • Yaralanmalar
  • Sinir sıkışması
  • Skolyoz
  • Ani ve yanlış hareket yapma

Sırt ağrısına iyi gelen egzersizler nelerdir?

Çeşitli tedavi yöntemleri bulunan sırt ağrısı durumu kişinin günlük yaşam standardını düşürmekle birlikte hareketlerini kısıtlayan sıkıntılı bir durumdur. Çeşitli önlemler alınarak sırt ağrısını giderebilmek mümkündür. Uzman kişilerin önerdiği bazı egzersizler ile belli sebeplere bağlı olarak yaşanan sırt ağrıları dindirilebilmektedir. Sırt ağrısına iyi geldiği kabul edilen egzersizler şunlardır:

  • Masabaşı çalışırken küçük molalar vererek vücudu esnetmek faydalı olacaktır.
  • Gerinmek sırt ağrısına engel olan ya da mevcut ağrıyı dindiren, hafifleten bir harekettir.
  • Rahat giyinmek, özellikle rahat ayakkabılar giymek de sırt ağrısına iyi gelir.
  • Kadınlar için topuklu ayakkabılardan sırt ağrısı geçene dek uzak durmak da faydalı olacaktır.
  • Masabaşında çok fazla çalışan kişilerin küçük molalar vererek, omuzlarını geri doğru yuvarlama hareketini arka arkaya birkaç kez birkaç dakika boyunca yapması ve dik duruş pozisyonuna geçmesi de sırt ağrılarına iyi gelmektedir.
  • Her gün aynı hareketleri yapan kişilerin bu rutinlerini bozması önerilir. Hareketsiz kalan kişilerin de yaşayabildiği sırt ağrısı durumu için küçük ve yorucu olmayan hareketler ve yürüyüşler faydalı olarak kabul edilir.
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sırt ağrısı Ağrı sırt
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