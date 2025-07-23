Sırt ağrısına iyi gelen egzersizler nelerdir? Sırt ağrısı egzersizleri

Baş ağrısı, kas ağrıları, eklem ağrıları, boyun ağrıları ya da bel ağrıları çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Çalışma hayatı, günlük rutinler, bazı fiziksel alışkanlıklar vücudun farklı bölgelerinde bazı ağrılara neden olabilmektedirler. Sırt ağrısı da özellikle masabaşı çalışan kişilerin çok sık karşı karşıya geldiği bir sorun olarak kabul edilmektedir. Genel olarak kaslarda, bağ dokularında ve eklemlerde yaşanabilen sırt ağrısı; fazla kilo, kas gerginlikleri, yanlış bir hareket yapma, ani hareket etme ya da taşınabileceğinden daha ağır bir yük kaldırma gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Sırt ağrısının belirtileri ve nedenleri

Hareketsiz bir yaşam süren, ofiste çalışan, masabaşı işler yapan kişilerde çok sık görülen sırt ağrısı durumu ısınma hareketleri yapmadan spora başlayan kişilerde de görülebilmektedir. Belli bir süre boyunca geçmeyen sırt ağrıları için vakit kaybetmeden doktora gitmek gerekir. Kişiler bazen ağrıların kaynağını bildikleri için buna göre önlem alarak kısa süre içinde bilinen yöntemlerle sırt ağrılarını geçirebilirler. Ancak geçmeyen ağrılar için mutlaka doktora danışılmalıdır. Tedavisi mümkün olan sırt ağrısı için öncelikli olarak ağrının kaynağı doğru tespit edilmelidir. Ardından doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemi uygulanır.

Sırt ağrısı farklı başka durumlar ile birlikte ortaya çıkıyorsa çeşitli hastalıkların belirtisi olarak kendini göstermiş de olabilir. Ağrı ile birlikte aşağıdaki belirtiler de meydana geldiyse bir an önce bir sağlık kuruluşuna ya da bir doktora gidilmesi gerekir:

Ateş

Ani kilo kaybı

Göğüste ağrı

Geceleri artan ağrı

Tuvalete çıkmakta zorluk yaşanması

Bir süre dinlenildiği halde devam eden ağrı

Mesane kontrolünün kaybedilmesi

Öksürük ya da hapşırık durumunda acı hissinin artması

Bacaklarda, genital bölgede ağrı ve karıncalanma hissi

Bedenin tamamında ya da bazı bölgelerde uyuşukluk hissi

Sırt ağrısına neden olan durumlardan bazıları şu şekildedir:

Ağır kaldırmak

Ani hareket yapmak

Duruşta bozukluk

Oturuşta eğrilik

Stres

Hareketsiz bir yaşam düzenine sahip olmak

Harekete gerek duyulmayan masa başı bir iş yapıyor olmak

İleri yaş

Aşırı kilo alımı

Obezite

Sigara kullanımı

Isınma yapmadan spor yapmak

Kaslarda gerginlik

Bağ, kas ve doku yaralanmaları

Eklem iltihapları

Kemik erimesi

Yaralanmalar

Sinir sıkışması

Skolyoz

Ani ve yanlış hareket yapma

Sırt ağrısına iyi gelen egzersizler nelerdir?

Çeşitli tedavi yöntemleri bulunan sırt ağrısı durumu kişinin günlük yaşam standardını düşürmekle birlikte hareketlerini kısıtlayan sıkıntılı bir durumdur. Çeşitli önlemler alınarak sırt ağrısını giderebilmek mümkündür. Uzman kişilerin önerdiği bazı egzersizler ile belli sebeplere bağlı olarak yaşanan sırt ağrıları dindirilebilmektedir. Sırt ağrısına iyi geldiği kabul edilen egzersizler şunlardır: