Sırta vicks sürmek neye iyi gelir? Sırta vicks sürmenin faydaları

İçeriğinde okaliptüs yağı ve mentol bulunan Vicks isimli merhem burundan ve ağızdan buharını soluma ya da direkt olarak cilde sürme gibi yöntemlerle kullanılabilmektedir. Bu merhemin, çeşitli hastalıkların tedavisinde yardımcı olmak amacıyla da kullanıldığı dile getirilmektedir.

Sırta vicks sürmek neye iyi gelir?

Hindistan cevizi yağı, okaliptüs yağı, mentol ve sedir ağacı yağı bu merhemin içeriğini oluşturur. Bu merhemin özellikle üst solunum yollarında yaşanan rahatsızlıklara iyi geldiği iddiası bulunmaktadır. Çeşitli kaynaklarda kılcal damarların genişlemesini de sağladığı ifade edilen bu merhem direkt cilde sürülerek veya kaynar su ile elde edilen buharını soluyarak kullanılabilmektedir. Ancak bu konuda en doğru bilgi için uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Çeşitli iddialara göre bu merhemin faydaları ve kullanım biçimleri şunlardır:

Burun deliklerine sürülerek solunum yolarının açılması sağlanır.

Kaynar suya eklenip solunarak burun tıkanıklıklarını açar.

İçeriğindeki bileşenler sayesinde bitleri uzaklaştırdığı söylenir.

Nemlendirici özelliği ile kuru ciltlere ve çatlamış olan dudaklara nem sağlar.

Göğüs bölgesine sürülerek bu bölgedeki ağrıları dindirir.

Öksürüğü hafifletir.

Her ne kadar yararları ile bilinse de bu merhemin fazla ve bilinçsizce kullanımı sorunlara yol açabilir. Ayrıca göze temas ettirilmesi de sakıncalı olabilir. Bebeklere, küçük çocuklara ya da alerjik durumları olan kişilere uygulanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Sırta vicks sürmenin faydaları nelerdir?

Sırta vicks sürmek faydaları konusunda bu merhemin son derece çeşitlilik gösteren bir durumu olduğu söylenebilir. Bu merhemi sırt bölgesine sürmenin iddia edilen faydalarından bazıları şunlardır:

Sırta sürerek havlu kapatılır ve bir gece o şekilde uyunur. Sırt tüm gece boyu merhemi emer.

Terletir ve ateş düşürür.

Sırtta ağrı yaşanıyorsa sırta sürülen merhemin bu ağrıları hafiflettiği söylenir.

Bu merhem dışında aynı veya benzer amaçlar için kullanılabilen başka merhemler de bulunmaktadır. Ancak herhangi bir merhemi kullanmadan uzman bir doktora danışmak gerekir.