Şirvan'da kar yağışı başladı

Şirvan ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı. İl Özel İdare ekipleri, yolları açık tutmak için çalışmalara başladı. Kentte kapalı köy yolu bulunmazken, çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

