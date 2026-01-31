Drift atan motosiklet sürücüsüne 59 bin 463 lira ceza

Olay, dün akşam saatlerinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi Yıldırım Beyazıt Köprüsü'nde meydana geldi. Kasksız sürücüsü, köprü önünde motosikletiyle drift yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla polis ekipleri çalışma başlattı.

Motosikletle drift atan kişinin M.F.A. olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye 'Drift atmak'tan 58 bin 217 lira, 'Kasksız motosiklet kullanmak'tan da 1246 lira olmak üzere toplam 59 bin 463 lira ceza kesildi. Motosikleti trafikten menedilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır