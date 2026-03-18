Samsung'un 3 yeni telefonu GSMA veri tabanında ortaya çıktı: İşte o modeller

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda yakında tanıtılması beklenen üç yeni cihaz; yani Galaxy S26 FE, Galaxy M47 5G ve Galaxy F70 Pro 5G, GSMA veri tabanında gün yüzüne çıktı.

GALAXY S26 FE MERAKLA BEKLENİYOR

GSMArena'da yer alan habere göre; merakla beklenen S26 serisinin dördüncü üyesi S26 Fan Edition (FE) için söz konusu listelemede, cihazın model numarası (SM-S741B/DS) ve adlandırması dışında herhangi bir teknik özellik veya görsel yer almıyor. Samsung, son iki Galaxy S serisi FE telefonunu Eylül ayında piyasaya sürmüştü, bu nedenle S26 FE'nin de aynı zaman diliminde çıkış yapması beklenebilir.

GALAXY M4X SERİSİ GERİ DÖNÜYOR

Galaxy M4x serisi bir telefon en son 2023 yılında Galaxy M44 adıyla piyasaya sürülmüştü. Bu telefon, yalnızca Güney Kore'ye özel olarak çıkmıştı. Ancak Samsung Galaxy M44'te oldukça ilginç bir tercih yaparak, o dönem üç yıllık olan Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini kullanmıştı.

(SM-M476B/DS) model numarasıyla GSMA veri tabanında görünen Galaxy M47'nin daha fazla pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise merak konusu.

F SERİSİNDE BİR İLK: GALAXY F70 PRO 5G

Galaxy F70 Pro 5G'ye (SM-E476B/DS) gelince, bunun Çin, Hindistan ve Bangladeş pazarları için yine yarı özel bir sürüm olması beklenebilir. "Pro" takısının F serisi için bir ilk olacağı ifade ediliyor. Ancak cihazda Pro takısının altını dolduracak hangi özelliklerin yer alacağının henüz bilinmiyor.