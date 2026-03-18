Çıkalı daha 3 ay olmuştu! Samsung, 130 bin TL'lik üçe katlanır Galaxy Z TriFold'un fişini çekiyor

Samsung, duyurulmasından yaklaşık 3 ay geçtikten sonra ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold'u rafa kaldırmaya hazırlanıyor.

GALAXY Z TRIFOLD'UN FİŞİ ÇEKİLİYOR

The Verge'de yer alan habere göre; Bloomberg'e konuşan ismini vermek istemeyen bir Samsung sözcüsü, 2.899 dolarlık (yaklaşık 130 bin TL) Galaxy Z TriFold'un satışlarının önce Güney Kore'de kademeli olarak sonlandırılacağını ve ardından kalan stoklar tükendiğinde ABD'de de durdurulacağını söyledi.

Bu gelişme, Güney Koreli medya kuruluşu Dong-A Ilbo'nun yayınladığı ve TriFold'un 17 Mart'ta son kez yurt içi stoklara gireceğini belirten raporunun ardından geldi. Samsung'un web sitesi bu ayın başlarında katlanabilir cihaz için gelecekteki stok güncellemelerini sağlamayı durdurmuştu ve TriFold şu anda ABD'de "tükendi" olarak listeleniyor.

ANA VATANINDA SADECE 6 BİN ADET SATILABİLDİ

Sadece doğrudan Samsung'dan satın alınabilen telefonun, 12 Aralık'ta Güney Kore'de piyasaya sürülmesinden bu yana yurt içinde 6.000 adet stoklanıp satıldığı bildiriliyor.

Bloomberg'in haberine göre bazı alıcılar, Texas ve New York'taki Samsung Deneyim Mağazalarında katlanabilir cihazın stoklarını bulmayı başardı ancak ABD'de çevrimiçi stok şimdiden tükenmiş gibi görünüyor. Mevcut stoklar tamamen tükendiğinde, Galaxy Z TriFold'u satın almanın tek yolu üçüncü taraf satıcılar veya kullanılmış cihaz satanlar olacak.

İPTALİN NEDENİ YÜKSEK ÜRETİM MALİYETLERİ

Kararın arkasında yüksek üretim maliyetlerinin yattığı öne sürülüyor. Bileşen fiyatlarının, satışlar devam etse bile Samsung'un kâr etmesini neredeyse imkansız hale getirecek kadar önemli ölçüde arttığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz ay Bloomberg ile yapılan bir röportajda Samsung'un mobil iş biriminin başkanı Won-Joon Choi, şirketin TriFold'un bir halefini piyasaya sürme taahhüdünde bulunmadığını belirtmiş ancak daha büyük ekran ve daha geniş en boy oranı gibi bazı unsurların zamanla Samsung'un diğer katlanabilir telefonlarına aktarılabileceğini öne sürmüştü.