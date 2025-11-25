HABER

Sis etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Kastamonu’da etkili olan yoğun sis, şehirlerarası kara yollarında görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdü.

Sis etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra şehirlerarası kara yollarında görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, kazaların önüne geçmek için takip mesafesinin korunması ve aşırı hızdan kaçınılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Kent merkezini kaplayan sis tabakası ise havadan ile görüntülendi.

