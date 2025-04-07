Sisam Adası'ndaki göçmen merkezinde 6 çocukta yetersiz beslenme tespit edildi

MSF'den yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın kontrolünde bulunan göçmen merkezinde en büyüğü 6 yaşında olan 6 çocukta derhal doktor müdahalesi gerektiren orta ve ileri dereceli yetersiz beslenme tespit edildi. Sisam Adası'ndaki mülteci ailelerin zor şartlarla karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, yetersiz beslenmeyle birlikte doktor tedavisine ulaşmada yaşanan sıkıntıların da çocukları ciddi şekilde tehlikeye soktuğu vurgulandı.

Açıklamada, mültecilerin son 9 aydır maddi yardım alamadığına işaret edilerek, bu nedenle ailelerin çocuklarına yiyecek alamamasının da tehlikeyi artırdığı kaydedildi. MSF, Yunanistan'a ve Avrupa Birliği'ne (AB), merkezdeki çocukları korumak için bir an evvel harekete geçmeleri çağrısında bulundu.