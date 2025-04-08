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Sisi ve Macron, Gazze'de derhal ateşkesin zorunlu olduğunu vurguladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesi konusunda tüm çabaları reddettiklerini duyurdu.

Sisi ve Macron, Gazze'de derhal ateşkesin zorunlu olduğunu vurguladı

Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Mısır'da bulunan Macron, Sisi ile birlikte ülkenin kuzeydoğusundaki Gazze sınırına yakın olan Ariş kentini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında iki lider "Filistinlileri topraklarından çıkarma girişimlerini kati olarak reddettiklerini" belirtirken, Gazze'de derhal ateşkesin zorunlu olduğunu, insani yardımların ulaştırılmasının hızlandırılması, sivillerin ve yardım görevlilerinin korunması konusunda çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Macron ve Sisi, kentteki Ariş Hastanesi'nde incelemeleri sırasında, Gazze'de İsrail saldırıları sırasında yaralanmış özellikle kadın ve çocuklardan oluşan tedavi altındaki Filistinlileri ziyaret etti.

Ariş Hastanesi ziyareti sırasında Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Sisi ve Macron'a Mısır'ın Gazze'den gelen Filistinli yaralılara tedavileri için verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

İki lider, Gazze'ye diğer ülkelerden gönderilen ve Mısır hükümeti tarafından sunulan yardımların kontrol ve koordine edildiği Mısır Kızılay Lojistik Hizmetler Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Mısırlı Sağlık Bakanı Abdulgaffar iki lidere verdiği brifingte, savaşın başlangıcından bu yana ülkesinin 107 bin Filistinliyi karşıladığını bunlara gerekli sağlık tetkiklerinin yapıldığını çeşitli şekillerde yaralanan 8 bin Filistinli yaralının 16 bin refakatçiyle birlikte hastanelere kabul edildiğini ve bunlara 5 bin 160 ameliyat hizmeti sunulduğunu ifade etti. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze
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