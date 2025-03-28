Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir için tutuklama talebi

PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Kent uzlaşısı' faaliyeti soruşturması kapsamında yakalama kararı verilmesi üzerine emniyete giderek teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ebru Özdemir, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Öte yandan, firari durumda olan örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu Havun Altun’u yakalama çalışmaları devam ediyor.
(DHA)
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