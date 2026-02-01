HABER

Şişli'de 5 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Şişli'de bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Şişli’de Halide Edip Adıvar Mahallesi Melikşah Çıkmazı Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
