Şişli’de 82 yaşındaki Suudi turist otelde ölü bulundu

Şişli’de Suudi Arabistan uyruklu turist konakladığı otelde ölü bulundu. Olaydan 1 gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurup taburcu edildiği öğrenilen Suwaılem’in, restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ihtimali de değerlendirildi. Gözaltına alınan restoranda çalışan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli’de 82 yaşındaki Suudi turist otelde ölü bulundu

Olay, 9 Nisan günü saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan uyruklu turist Almehmadi Saeed Suwaılem (82) eşiyle birlikte turistik seyahat için Türkiye'ye geldi. Şişli'de bir otelde konaklayan Suwaılem, 8 Nisan'da gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muaynenin ardından 9 Nisan günü sabah saatlerinde taburcu edilen Suwalıem, öğle saatlerinde yeniden rahatsızlandı. Durumunun ağırlaşma üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Suwaılem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otel odasında ölü bulundu.

SUUDİ TURİSTİN ZEHİRLENMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, çiftin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca otel dışında sadece bir restoranda yemek yedikleri belirlendi. Olaya ilişkin Eşi Hamedah Jaber Alowaidi'nin emniyetteki ifadesine göre aynı restoranda kendisi et, hayatını kaybeden Suwaılem ise tavuk tüketti. Yedikleri yemek ile ilk rahatsızlık belirtileri arasında yaklaşık 20-23 saatlik süre olduğu belirlendi. Bunun üzerine restoran ve otele yönelik çalışma başlatıldı. Olay sonucu işletmelere ait güvenlik kamerası kayıtları ve gıdalardan alınan numuneler incelemeye alınırken, restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusunun gözaltına alındı.

Şişli’de 82 yaşındaki Suudi turist otelde ölü bulundu 1

TURİSTİN RESTORANDA YEMEK YEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Hayatını kaybeden Suwaılem'in restoranda yemek yediği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Almehmadi Saeed Suwaılem'in kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından öğrenilecek.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

