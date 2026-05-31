Şişli’de 84 yaşında bir kadın evinde ölü bulundu

Olay, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi, Hark Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1’inci katında yaşayan Güler Karahan’a (84) uzun süredir haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Güler Karahan’ı odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karahan’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



