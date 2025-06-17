HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şişli’de ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu

Şişli D-100 Karayolu’nun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Şişli’de ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
Begüm Özkaynak

Yangın 20.00 sıralarında Şişli D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarındaki ağaçlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın büyümeden ve yakındaki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

AW478271_03

Yangının D-100 kenarında olması sebebiyle bölgede trafik oluştu. Olay yerine gelen polis, karayolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serik’te otobüs ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 yaralıSerik’te otobüs ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
İspanya'dan "İsrail’e silah ambargosu" talebiİspanya'dan "İsrail’e silah ambargosu" talebi

Anahtar Kelimeler:
yangın Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

İsrail basınından ABD iddiası! Trump: "Kontrol bizde", Tahran'da ilk kez görüldü

Macron: "İran'da askeri müdahale büyük hata olur"

Macron: "İran'da askeri müdahale büyük hata olur"

PFDK Başkanı ve yönetimi toplu istifa kararı aldı

PFDK Başkanı ve yönetimi toplu istifa kararı aldı

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirvede! "Yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı"

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirvede! "Yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı"

Paylaşım gündem oldu! "Belki" diyerek dünyaya duyurdular

Paylaşım gündem oldu! "Belki" diyerek dünyaya duyurdular

İsrail geniş çaplı siber saldırı başlattı

İsrail geniş çaplı siber saldırı başlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.