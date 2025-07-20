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Şişli'de ağaçtan kopan dallar park halindeki otomobile zarar verdi

Şişli'de ağaçtan kopan dal parçaları, üzerine düştüğü park halindeki otomobilde hasara yol açtı.

Şişli'de ağaçtan kopan dallar park halindeki otomobile zarar verdi

Teşvikiye Mahallesi Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde bulunan kurumuş ağaçtan kopan büyük dal parçaları, park halindeki otomobilin üzerine ve yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, şerit çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri ise kopan dalları keserek aracın üzerinden ve yoldan kaldırdı.

Otomobilin hasar gördüğü olayda, çalışma sırasında sokak araç geçişine kapatıldı.

"BEN GEÇTİKTEN ÜÇ ADIM SONRA AĞAÇ DEVRİLDİ, KIL PAYI KURTULDUM"

Olay anında yaşadıklarını basın mensuplarına anlatan Efe Engez, "Aracı geçtikten sonra arkamdan ağaç devrildi. Hiç kimse yoktu, rüzgar da yoktu, ağaç çürüdüğü için kendi kendine devrildi. Yürüyordum, eşim aşağıda kedi besliyordu. Ben de onlara su almak için arkadaşımın kafesine doğru yürürken oldu. Ben geçtikten üç adım sonra ağaç arkamdaki aracın üzerine devrildi, kıl payı kurtuldum." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli ağaç
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