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Şişli'de anne ve babasını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Şişli'de anne ve babasını bıçakla yaralayan Mesut S., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Yaralı çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, anne Yosma S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şişli'de anne ve babasını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin anne ve babasını bıçakladığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Daireye giren ekipler, Yosma S. ve Mustafa S.’yi yaralı halde buldu. Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Yosma S.'nin hayati tehlikesi bulunurken, baba Mustafa S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen çiftin oğlu firari Mesut S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli yaklaşık 45 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı. Mesut S., üzerinde kan lekeleri olduğu belirlenen ekmek bıçağını polise teslim etti. Gözaltına alınan Mesut S., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Yaralama İstanbul
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