Şişli'de eğlence mekanında silahlı çatışma! 2 yaralı

Olay, saat 05.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekan içinde başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine dışarı çıkan taraflar, araçlarında bulunan silahları alarak birbirlerine ateş açtı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çıkan çatışmada 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken şüpheliler, araçlarla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri taksiyle diğeri ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Ekiplerin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır