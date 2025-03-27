Şişli'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasını protesto eden öğrenciler gözaltına alındı

Şişli'de bir AVM'nin önünde toplanarak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek isteyen gruba polis dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Polisin uyarılarına aldırmayarak yürüyüş yapmak isteyen gruptakiler, gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir AVM'nin önünde meydana geldi. Öğrencilerden oluşan bir grup toplanarak izinsiz gösteri yapmak istedi. Polis tarafından dağılmaları yönünde uyarı yapılan grup, uyarılara aldırış etmeyerek Maçka Parkı'na kadar yürüyüş yapmak istedi. Polis, uyarıları dikkate almayan eylemcileri gözaltına aldı.