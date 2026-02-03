HABER

Şişli’de gizemli ölüm: 2 gündür haber alınamayan iş insanı, yangın merdiveninde ölü bulundu

Şişli’de bir sitede yaşayan iş insanı Musa Toykar (47), yatağından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü bulundu. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alamayan oğlu eve geldiğinde Toykar’a ulaşamayınca güvenliğe haber verdi; kamera kayıtlarını inceleyen görevliler, Toykar’ın siteden hiç çıkmadığını belirledi.

Şişli’de gizemli ölüm: 2 gündür haber alınamayan iş insanı, yangın merdiveninde ölü bulundu

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce Aydın’dan İstanbul’a gelen iş insanı Aydın Toykar, bir sitede yaşamaya başladı.

Şişli’de gizemli ölüm: 2 gündür haber alınamayan iş insanı, yangın merdiveninde ölü bulundu 1

BABASINDAN BİR SÜRE HABER ALAMAMIŞ

Babasından bir süre haber alamayan Mustafa Kerem Toykar (23), 2 gün önce İstanbul’a geldi. Eve giren Toykar, babasının dairede olmadığını gördü. Toykar, bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi.

Şişli’de gizemli ölüm: 2 gündür haber alınamayan iş insanı, yangın merdiveninde ölü bulundu 2

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, Toykar’ın siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen Musa Toykar bulunamadı.

Şişli’de gizemli ölüm: 2 gündür haber alınamayan iş insanı, yangın merdiveninde ölü bulundu 3

BABASINI YANGIN MERDİVENİNDE BULDU

Evde yaşamaya devam eden Mustafa Kerem Toykar, babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü. Yangın merdivenini kontrol eden Toykar ve görevliler babası Musa Toykar’ı yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa Toykar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şişli’de gizemli ölüm: 2 gündür haber alınamayan iş insanı, yangın merdiveninde ölü bulundu 4

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa Toykar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Şişli’de gizemli ölüm: 2 gündür haber alınamayan iş insanı, yangın merdiveninde ölü bulundu 5

Diğer yandan Musa Toykar’ın 'Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Toykar’ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi.

Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şişli’de gizemli ölüm: 2 gündür haber alınamayan iş insanı, yangın merdiveninde ölü bulundu 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

