HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şişli'de holding önündeki müdahale sonrası ölüme ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Şişli'de holding önünde silahla ateş açan kişinin görevlilerin müdahalesinin ardından fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şişli'de holding önündeki müdahale sonrası ölüme ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erol Eğrek'in yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adem A, Erhan K, Mustafa Ö, Ruşen H, Salih Y. ve Semih K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren 6 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın sevk yazısında, maktul Eğrek'in Şişli'deki holdingin önüne gittiği, bazı şüphelilerin ifadeleri ve kamera kayıtlarına göre, elindeki silahla iş yerinin önündeki saksıya ateş ettiği, ardından silahı olay yerindekilere, sonra da kendi kafasına doğrulttuğu kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerden Mustafa Ö'nün, Eğrek arkasını döndüğünde engellemek amacıyla sarıldığı, bu sırada merdivenlerde bulunan diğer şüpheliler Adem A., Erhan K., Salih Y. ve Ruşen H'nin Eğrek'i engellemek amacıyla yanına geldikleri aktarıldı.

Şüphelilerin tuttukları Eğrek'e vurdukları, Ruşen H'nin Eğrek'in elindeki silahı aldığı, Eğrek'in diğer şüpheliler tarafından iş yerinin önündeki yola doğru götürüldüğü anlatılan yazıda, Ruşen H'nin Eğrek'in elinden aldığı silahın kabza kısmıyla kafasına ve sırtına birkaç kez vurduğu belirtildi.

Yazıda, sonrasında Eğrek'in holdingin güvenlik odasının yanındaki koridora götürüldüğü, burada kendisine kelepçe takıldığı ve daha sonra gelen polis ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Eğrek'in darp raporu alınması amacıyla ekipler tarafından hastaneye götürüldüğü kaydedilen yazıda, olay yerindeki polis memurunun beyanına göre, Eğrek'in darbedildiğini anlattığı sırada aniden yere yığıldığı anlatıldı.

Yazıda, Eğrek'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talep edildi.

4 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Adem A, Semih K, Salih Y. ve Ruşen H'nin tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Mustafa Ö. ve Erhan K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DARP SONRASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki holdingin önünde öğle saatlerinde bir kişinin silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalarda, 49 yaşındaki Erol Eğrek'in ruhsatlı silahıyla holding önünde bulunan saksıya 3 el ateş ettiği, daha sonra görevliler tarafından müdahale edilerek elindeki silahın alındığı belirlenmişti.

Eğrek'in ekiplere, holdingin eski çalışanı olduğunu, şirket sahibiyle görüştürülmemesi üzerine bina kapısının dışındaki saksıya doğru ateş ettiğini söylediği öğrenilmişti.

Eğrek, yasal işlemler kapsamında darp raporu alınması için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaşmış ve müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekten düşen Nazlı bebek, hayatını kaybettiYüksekten düşen Nazlı bebek, hayatını kaybetti
İsrail askeri, Filistinli sivile kurşun yağdırdıİsrail askeri, Filistinli sivile kurşun yağdırdı

Anahtar Kelimeler:
Şişli Güvenlik görevlisi darp holding
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!

Arda Turan'ın yeni takımı hayranlarını bile şaşırttı! Avrupa'ya öyle bir takımla adım atıyor ki...

Arda Turan'ın yeni takımı hayranlarını bile şaşırttı! Avrupa'ya öyle bir takımla adım atıyor ki...

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

'Sahte baz istasyonu'nda Çin ve Uygur detayı

'Sahte baz istasyonu'nda Çin ve Uygur detayı

Beşiktaş'ta dehşet! İş görüşmesine gitmek için evden çıkan kadına, boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

Beşiktaş'ta dehşet! İş görüşmesine gitmek için evden çıkan kadına, boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.