HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

15.03.2025 23:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'ya kimliği belirsiz şüpheli, 5 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Olay, saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yanaşan kişi, silahını çıkararak Karacaya ateş etmeye başladı.

Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İzmir'de 2 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandıİzmir'de 2 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Borç- alacak nedeniyle tartıştığı akrabasını tabancayla vurduBorç- alacak nedeniyle tartıştığı akrabasını tabancayla vurdu
Anahtar Kelimeler:
silah kurşun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erman Toroğlu gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden açıkladı!

Erman Toroğlu gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden açıkladı!

ABD, Yemen'deki Husi hedeflerini vuruyor! Trump: "Zamanınız doldu"

ABD, Yemen'deki Husi hedeflerini vuruyor! Trump: "Zamanınız doldu"

Beşiktaş 9 kişi Konyaspor'a tek golle yenildi!

Beşiktaş 9 kişi Konyaspor'a tek golle yenildi!

İmamoğlu'nun sözleri gündem oldu! "Allah nasip etmedi, Şenol Güneş'in yerine..."

İmamoğlu'nun sözleri gündem oldu! "Allah nasip etmedi, Şenol Güneş'in yerine..."

Bu görüşmenin detayları ortaya çıktı! Bayram sonrası işaret edildi: "Bazı hazırlıklarımız var'

Bu görüşmenin detayları ortaya çıktı! Bayram sonrası işaret edildi: "Bazı hazırlıklarımız var'

İngiltere Başbakanı Starmer'dan ateşkes resti: "İster erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak"

İngiltere Başbakanı Starmer'dan ateşkes resti: "İster erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.