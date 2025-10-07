Şişli'deki cinayet sonrası Eyüpsultan'a kaçtılar! Serdar Öktem'in katilleri böyle yakalandı

Dün İstanbul'da gerçekleştirilen suikast bir anda Türkiye gündemine oturdu. Sinan Ateş cinayeti olayında bir süre hapis yatan Avukat Serdar Öktem, aracında silahlı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUİKASTIN ARDINDAN ARNAVUTKÖY'E KAÇTILAR

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Suikastın ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin kullandıkları araçla Arnavutköy'e kaçtığını tespit etti.

ARACI ORMANDA TERK EDİP TAKSİYE BİNDİLER

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi. Araç üzerinde inceleme başlatılırken taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

YAKALANDILAR

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.