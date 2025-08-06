HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şişli’deki korkutan yangın! Kozmetik dükkanını alevler sardı, yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Şişli’de bir kozmetik dükkanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dükkanda bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

Şişli’deki korkutan yangın! Kozmetik dükkanını alevler sardı, yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 16.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Muhtar Sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli’deki korkutan yangın! Kozmetik dükkanını alevler sardı, yangında 3 kişi dumandan etkilendi 1

DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİYE OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis, sokakta güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın üst katlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şişli’deki korkutan yangın! Kozmetik dükkanını alevler sardı, yangında 3 kişi dumandan etkilendi 2

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralıBeton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Korkunç planını devreye sokuyor! Gazze'ye topyekûn işgalKorkunç planını devreye sokuyor! Gazze'ye topyekûn işgal
Anahtar Kelimeler:
yangın Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
HÜDA PAR'lı belediye başkan adayı da sahte diploma almış! Mesajı da ortaya çıktı: "Ahmet abi meslektaş olduk"

HÜDA PAR'lı belediye başkan adayı da sahte diploma almış! Mesajı da ortaya çıktı: "Ahmet abi meslektaş olduk"

Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Murat Çalık arka kapıdan çıkarıldı, ailesi fenalık geçirdi

Murat Çalık arka kapıdan çıkarıldı, ailesi fenalık geçirdi

Sahte diploma kriziyle ilgili AK Parti'den ilk yorum! "Bunu yapanlar jilet gibi kazınacaktır"

Sahte diploma kriziyle ilgili AK Parti'den ilk yorum! "Bunu yapanlar jilet gibi kazınacaktır"

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali'nin acı sonu!

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali'nin acı sonu!

Kan donduran ipucu parkelerin altından çıktı

Kan donduran ipucu parkelerin altından çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.