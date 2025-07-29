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Şişli Tapu Müdürlüğü’nde yangın paniği

Şişli Belediye binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü, ardından duman tahliyesi yapıldı. Kısa süreli panik yaşayan çalışanlar ise, yangının söndürülmesinin ardından binaya girdi.

Şişli Tapu Müdürlüğü’nde yangın paniği

Şişli Belediyesi binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükselmesi nedeniyle yangın sistemi uyarısı devreye girdi. Bazı çalışanlar alarm çalmasıyla binadan dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, duman tahliyesi de yapıldı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıkan çalışanlar yeniden binaya döndü. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın Şişli
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