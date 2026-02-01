HABER

Şişli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul Şişli’de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Şişli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekerek otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi’nde trafik kısa durdu, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

