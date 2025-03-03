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Site aidatları protesto edilirken arbede çıktı! İstanbul'da yüzde 100'e varan zamlar isyan ettirdi

03.03.2025 12:04
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İstanbul'un Tuzla ve Silivri ilçelerindeki sitelerde aidatlara yüzde 100'e varan zamlar yapıldı. Site sakinleri zamlara isyan etti. Her iki sitede de protestolar gerçekleşti, gerginlik yaşandı. Silivri'deki protestoda arbede de yaşandı, site sakinleri birbirleriyle tartıştı.

Site aidatları protesto edilirken arbede çıktı! İstanbul'da yüzde 100'e varan zamlar isyan ettirdi

Tuzla Aydıntepe'de 1312 dairenin bulunduğu sitede yönetim aidatlara yüzde 70 oranında zam yaptı. Site sakinleri duruma teki göstermek için site girişinde toplandı. Basın mensuplarıyla içeri girmek isteyen site sakinleri, güvenlik tarafından durduruldu. Basın mensupları içeri alınmadı ve polis ekipleri çağrıldı.

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'700 KİŞİ İMZA TOPLADIK, BİZİ İNSAN YERİNE KOYMUYORLAR'

Site sakinlerinden Sami Turhan, "Bizim hiç sözümüz geçmiyor. Bir ay içinde sadece topladıkları aidat 6 milyon lira, ödeyecekleri maaş 2 milyon lira. 4 milyon nereye gitti, kimse hesabını vermiyor. 700 kişi imza topladık, yönetimi çağırıyoruz hesaplara bakalım diye ama yönetim bizi ciddiye almıyor. Bizi insan yerine koymuyorlar. 10 yıldır tepemize bindiler, inmek bilmiyorlar. Kanun bunları koruyormuş, biz savcıları davet etmek istiyoruz. Burada büyük rant var. Bu sitede yaşayanların çoğu okumuş kültürlü insanlar. Çoğu iş veren insanlar. Her şeyin farkındalar aslında ama göz yumulacak bir şey değil" şeklinde konuştu.

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'AİDATIN DIŞINDA BAŞKA ÜCRETLER DE ÖDÜYORUZ'

Site sakini Burçin İlhan ise, "Bizim aidatlarımıza yaklaşık yüzde 70 oranında bir zam yapıldı. Bu orana itiraz etmek için toplandık. 1312 daire var sitemizde, 700 kişi imza toplayıp yönetime sunduk, itiraz etmek için revize etmek için. Çünkü böyle bir oranı ne biz ne de emekli olanlar almadık. Enflasyonun çok üzerinde bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Yönetime revize edilmesi için sunduk, bize hiçbir gerekçe sunulmadan ret cevabı geldi. Ayrıca aidatlar dışında demirbaş ve ortak alan ücreti de ödüyoruz. Bizim talebimiz yönetimden bu zam oranının revize edilmesi" diye konuştu.

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SİLİVRİ'DE AİDAT ZAMMI PROTESTOSUNDA GERGİNLİK

Silivri'de KİPTAŞ Konutları Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar da güvenlik, temizlik ve site aidatları konusunda mağdur edildiklerini söyleyerek yönetimi protesto etti. Protesto sırasında, bazı site sakinleri arasında arbede çıktı. Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan KİPTAŞ 3. ve 4. etaplarda yaşayan sitesi sakinleri, yönetimin uyguladığı yüzde 100'ü bulan site aidatlarını protesto ederek tepki gösterdi.

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'BU ZAMMIN GEREKÇESİNİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ'

Site sakinlerinden Osman Yandım, "Bizim problemimiz 2025 yılı itibarıyla aidatlarımıza yüzde 90'ın üzerini bulan haksız zam. Bizler bu konuda çok tepkiliyiz. Bu konuyu anlamak istiyoruz, sorularımız var. Sorularımıza mantık çerçevesinde yanıt bulamıyoruz. Bu zammın gerekçesini anlamakta güçlük çekmemizin sebebi, 2024 yılındaki enflasyon oranının yüzde 44 olması. Aynı yıl içerisinde döviz kuruna baktığımızda da ocak ayında 29 lira olan kurun, aralıkta ayında 35 lira olması ve bu da yüzde 21'lik fark yapar. Asgari ücret zammının ise yüzde 30'un altında kalması. Böyle bir durumda, zam oranları ve referans alınacak noktalar da bu durumdayken hiçbir zaman yüzde 50 oranının üstüne çıkmamışken, neyi referans alarak yüzde 90 oranının üzerinde zam yaptılar. Bu zammın üstüne geçen seneden aldığımızdan daha farklı daha ileride bir hizmet sunmadan bunu yaptılar. Halen bunu savunmaya devam ediyorlar, anlamak çok güç. Muhatap bulamıyoruz, sorularımızı sormak istiyoruz. Mantık çerçevesi altında cevaplar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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'BU SİTE AİDATLARI NEREYE GİDİYOR?'

Tahir Altuntaş ise, "3 senedir burada oturuyorum. Burada bin 600 ev var ve burada 5 kişi çalışıyor. Bu site aidatları nereye gidiyor. Site yönetimi kimseyi dikkate almıyor. Biz yönetimden şikayetçiyiz, yapılan zamlardan şikayetçiyiz. Ben 70 yaşında emekli bir insanım. Bana verilen 15,75, benim aidatıma yapılan yüzde 90 zam. Hiç mi bizim sahibimiz yok. Yönetimden ve belediyelerden şikayetçiyiz" dedi.

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Site sakinleri, basın mensuplarına açıklama yaparken, diğer site sakinleri tepki gösterince aralarında gerginlik çıktı. Yaşanan arbede daha sonra tarafların sakinleşip ayrılmasıyla son buldu.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
aidat site
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