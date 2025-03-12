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Sivas'ın saklı güzelliği Suçatı Şelalesi'nde 65 metrelik buz sarkıtı oluştu

12.03.2025 11:30
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Sivas'ın Gürün ilçesindeki Suçatı Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Şelalede oluşan buz sarkıtı, görsel şölen sundu.

Sivas'ın saklı güzelliği Suçatı Şelalesi'nde 65 metrelik buz sarkıtı oluştu

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaklaşık bir asırdır tarımsal sulamaya hasret kalan bölgede hayata geçirilen proje ile yaklaşık 400 hektarlık tarım alanı suya kavuşmuştu. Projesi ile 65 metre yükseklikten dökülen sulama suyu, şelale oluşturdu. Türkiye'nin en uzun şelalelerinden Suçatı Şelalesi, bölgenin yeni gözdesi oldu. Turkuaz suyu ile yaz aylarında eşsiz bir görsel sunan şelale, kış aylarında da soğuk havanın etkisiyle dondu. 65 metre yükseklikten dökülen suların donmasıyla kartpostallık manzara oluşturan şelale, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas şelale
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