Sivas’ta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ele geçirilen 12 kilo uyuşturucuyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Sivas’ta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; uyuşturucu ticareti yaptıkları düşünülen 2 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramada, 23 parça halinde toplam 12 kilo 540 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sivas’ta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama 1

Sivas’ta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama 2

Sivas’ta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama 3

Sivas’ta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

