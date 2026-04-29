Sivas’ta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; uyuşturucu ticareti yaptıkları düşünülen 2 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramada, 23 parça halinde toplam 12 kilo 540 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.



