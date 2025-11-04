HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas'ta acı olay! Garajda otomobilin içinde ölü bulundu

Sivas'ta gittiği garajdan geri dönmeyen Mustafa Koç (76), otomobilinin içinde ölü bulundu.

Sivas'ta acı olay! Garajda otomobilin içinde ölü bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 22'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın garajında meydana geldi. Apartmanın altında bulunan garajdaki otomobiline giden Mustafa Koç, aradan zaman geçmesine rağmen evine dönmedi. Meraklanan eşi Fadime Koç, kontrol için garaja indiğinde eşini otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Mustafa Koç'un cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek
Doğanşehir'de uçurumdan düşen kişi kurtarıldıDoğanşehir'de uçurumdan düşen kişi kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.