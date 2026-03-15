Sivas'ta aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Bir daireden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE İÇİ KAVGA FACİAYA DÖNÜŞTÜ: BABA VE OĞUL ÖLDÜ

Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki 3 kişiyle karşılaştı. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, babaanne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KATİL ZANLISI 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

15 yaşındaki çocuk, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

