Sivas'ta aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı

Sivas'ta aile içerisinde yaşanan silahlı kavgada baba ve büyük oğlu hayatını kaybederken, babaanne ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi olarak 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Sivas'ta aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Bir daireden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas ta aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı 1

AİLE İÇİ KAVGA FACİAYA DÖNÜŞTÜ: BABA VE OĞUL ÖLDÜ

Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki 3 kişiyle karşılaştı. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, babaanne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas ta aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı 2

KATİL ZANLISI 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

15 yaşındaki çocuk, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Sivas ta aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail: "İran'a saldırıları en az 3 hafta daha sürecek"İsrail: "İran'a saldırıları en az 3 hafta daha sürecek"
IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Canlı Skor
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

En Çok Aranan Haberler

