Sivas’ta ana hat su borusu patladı, belediye ekipleri müdahale etti

Sivas’ta Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda akşam saatlerinde ana hat su borusunda meydana gelen patlama, hayatı olumsuz etkiledi.

BİNALARIN BODRUM KATLARINI SU BASTI

Patlamanın ardından cadde adeta göle dönerken, bazı dükkanların içini ve apartmanların bodrum katlarını su bastı. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, su basan binaların bodrum katlarındaki suları tahliye etti. Sivas Belediyesi SİBESKİ ekipleri ise patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Cadde ise güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Apartman sakini Yusuf Berk ise "Su boruları patladı. Boruların patlamasıyla birlikte bina ile dükkanları su bastı" dedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır