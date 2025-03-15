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  4. Sivas'ta bulundu: Ekipler harekete geçti!

Sivas'ta bulundu: Ekipler harekete geçti!

15.03.2025 16:00
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15.03.2025 16:00
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Sivas'ta bir dere kenarında RPG-7 tipi roket parçası bulundu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı roket parçasını kontrollü bir şekilde patlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarındaki dere kenarında, patlamamış bir askeri mühimmat görüldü. İhbarla bölgeye bomba imha uzmanı ve polis ekipleri sevk edildi.

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EĞİTİM AMAÇLI KULLANILDIĞI ÖĞRENİLDİ

İncelemede, mühimmatın askeri alanda eğitim amaçlı kullanılan anti personel RPG-7 roket parçası olduğu belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yakınındaki caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bu sırada yürüyüş yapan bir sporcu grubu da bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye bağlanan roket parçası, patlatılarak imha edildi.

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Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas roket
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