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Sivas’ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas’ta bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas’ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilglilere göre, kaza Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Kılıçpınar köyü mevkiinde meydana geldi. N.T. yönetimindeki 60 ADP 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SİVAS'TAKİ KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü N.T. (54) ile araçta bulunan R.D. (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan N.T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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