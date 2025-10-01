Sivas'ta dilencilere karşı zabıtadan sıkı denetim

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilenci denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda sivil zabıta ekipleri tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, Zabıta Müdürlüğü çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Amacımız toplumsal huzuru korumak, kamu vicdanını gözetmek, şehir estetiği ve güvenliğini sağlamaktır. Sivas sokakları, adaletli ve caydırıcı bir zabıta anlayışıyla emin ellerdedir" denildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır