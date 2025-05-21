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Sivas'ta durdurulan TIR'larda 7 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde uygulama noktasında durdurulan iki TIR'da yapılan aramada soğuk asfalt çuvalları arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta durdurulan TIR'larda 7 düzensiz göçmen yakalandı

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından D-100 kara yolunda yapılan uygulamada iki TIR durduruldu. Polis ekipleri tarafından TIR'ların dorse bölümünde yapılan aramada soğuk asfalt çuvallarının arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. TIR'larda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği bildirildi. Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla yurda sokan iki TIR sürücüsü de gözaltına alındı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Tır göçmen kaçakçılığı
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