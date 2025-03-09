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  4. Sivas'ta feci kaza! Süt tırı devrildi: 1 ölü

Sivas'ta feci kaza! Süt tırı devrildi: 1 ölü

09.03.2025 21:00
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Sivas’ta devrilen süt yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ta feci kaza! Süt tırı devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi Kömürkaya mevkiinde meydana geldi. Gemerek ilçesinden hareket eden Fatih Bayırlı idaresindeki süt yüklü tır, Şarkışla ilçesine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek köprünün korkuluklarında asılı kaldı.

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Tırın tanker kısmı ise köprüden aşağıya düştü. Araçtan fırlayan sürücü, tırla birlikte köprüde asılı kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, AFAD ekiplerince asılı kaldığı yerden indirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Tır
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