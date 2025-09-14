HABER

Sivas’ta fındık işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 15 yaralı

Sivas’ta fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Suşehri ilçesinde Sivas-Erzincan karayolunun girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı Fiat marka otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs çarpıştı.

YARALI 15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

